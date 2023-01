Printemps des bonsaï La Destrousse La Destrousse La Destrousse Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Printemps des bonsaï La Destrousse, 15 avril 2023
Salle la Pléiade, Rond Point – Hôtel de ville

2023-04-15 – 2023-04-16

Bouches-du-Rhône La Destrousse EUR 5 5 Différentes animations seront proposées : ateliers, conférences, débats.

Participation de l’école In Arte Bonsaï et de l’association française de Suiseki.



Samedi

10h à 19h Bonsaï club de Provence atelier individuel, réalisez votre pré bonsaï

11h à 13h atelier avec Bernard Jaworowicz « découverte pour shohin et genévrier » payant sur inscription

12h à 14h Sami Amdouni, discussion ouverte sur vos suiseki personnels apportés

14h à 16h Carmelo Bonnano, démonstration interactive sur arbre préparé partiellement

15h à 16h démonstration tournage avec Terre en vadrouille, extérieur

16h à 18h Alexandre Escudero, conférence-diaporama « l’exposition sur le Kazari »



Dimanche

10h à 12h atelier avec Bernard Jaworowicz pour amateurs plus chevronnés en genévrier payant sur inscription

10h à 19h Bonsaï club de Provence, atelier individuel, réalisez votre pré bonsaï

12h à 14h Sami Amdouni, discussion ouverte sur vos suiseki personnels apportés

14h à 16h démonstration tournage avec Terre en vadrouille, extérieur

15h à 17h Alexandre Escudero, conférence : focus sur l’érable palmatum



Organisée par le Lions club Pays de la Sainte Baume et la mairie de La Destrousse, cette exposition pour l’Art du bonsaï est également destinée à récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose avec la participation de l’Association Grégory Lemarchal. Le rendez-vous annuel des amateurs et professionnels de bonsaï dans le Sud-Est de la France.

Invité d'honneur Alexandre Escudero
+33 4 42 18 49 30
http://www.ladestrousse.fr/

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

