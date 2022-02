Printemps des bonsaï La Destrousse, 9 avril 2022, La Destrousse.

Printemps des bonsaï Salle de spectacle la Pléiade Rond Point – Hôtel de ville La Destrousse

2022-04-09 – 2022-04-10 Salle de spectacle la Pléiade Rond Point – Hôtel de ville

La Destrousse Bouches-du-Rhône La Destrousse

5 5 Le thème de ces rencontres sera le pin sylvestre et la découverte du Kazari, la présentation à la japonaise, avec ateliers, conférences, débats.



Avec le concours du Bonsai Club de Provence, Bonsai Club de Monaco, et les écoles InArteBonsai et Académie Bonsaï.



Organisée par le Lions club Pays de la Sainte Baume et la mairie de La Destrousse, cette exposition pour l’Art du bonsaï est un nouveau concept, destinée également à récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose avec la participation de l’Association Grégory Lemarchal.



Le bonsaï et ses passionnés, associés à une action du Lions club international est une première que le Lions club du Pays de la Sainte Baume, vous invite à partager ce week-end d’avril.



Un petit prix d’entrée pour un grand résultat de générosité et de solidarité envers cette maladie où l’espoir approche.

La rencontre des passionnés du bonsaï!

Une exposition nouvelle de plus de soixante superbes bonsaï du Sud de la France et de Suiseki, pierres de contemplation.

lionsclubpsb@gmail.com +33 4 42 18 49 30 http://www.ladestrousse.fr/

