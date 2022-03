Printemps des arts Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Venez découvrir diverses animations artistiques ! Une vingtaine d’artistes s’exposent dans les lieux insolites de la commune (garages, jardins, anciens commerces…) pour un parcours en déambulation dans le centre-bourg.

