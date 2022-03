Printemps des artistes Neuve-Maison Neuve-Maison Catégories d’évènement: Aisne

Neuve-Maison

Printemps des artistes Neuve-Maison, 30 mars 2022, Neuve-Maison. Printemps des artistes Neuve-Maison

2022-03-30 – 2022-03-30

Neuve-Maison Aisne Neuve-Maison 0 0 0 Peinture, sculpture, arts créatifs, photo. Plus de 40 artistes dans divers endroits du village. Un événement organisé par l’association Bien-être à Neuve-Maison.

Neuve-Maison

