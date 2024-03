Printemps des ARTisteS ( Exposition ) Château de Buc Buc, samedi 16 mars 2024.

Printemps des ARTisteS ( Exposition ) Plongez dans l’univers captivant de l’art au Château de Buc, du 16 au 24 mars, de 14h à 19h. Une exposition unique, créative et originale. Ne manquez pas cette expérience immersive ! 16 – 24 mars Château de Buc

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Le Printemps des ARTisteS présente ouvertement aux regards des visiteurs une diversité d’œuvres, comprenant peintures, sculptures et photographies, créées par des amateurs passionnés. La variété et la qualité des pièces exposées ne manqueront pas de vous surprendre.

Depuis plusieurs années, le salon donne la bienvenue aux créations des jeunes habitants de Buc, incluant celles des écoles maternelles et primaires, des centres de loisirs, du Spot, du collège Martin Luther King, du Lycée Franco-Allemand, ainsi que du Centre Pédiatrique des Côtes des Loges-en-Josas.

De nombreux partenariats se mettent en place et se pérennisent, comme avec la Maison Centrale de Poissy, depuis 2018 avec le soutien du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Yvelines (SPIP78).

Accompagnés par les coordinateurs culturels de l’établissement, les artistes exposent leurs œuvres réalisées en détention et participent au concours.

L’ESAT Jean Pierrat (travailleurs en situation de handicap) et la Maison des Sages de Buc (colocation en maison partagée pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) ont également participé en 2022.

Château de Buc 20 rue Louis Massotte – Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France