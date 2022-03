Printemps des Ambassadeurs : marche nordique Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Printemps des Ambassadeurs : marche nordique Villé, 22 avril 2022, Villé. Printemps des Ambassadeurs : marche nordique Villé

2022-04-22 09:00:00 – 2022-04-22 11:00:00

Villé Bas-Rhin 0 EUR Notre experte de marche nordique, Agnès, sera ravie de vous faire découvrir divers petits sentiers tout en pratiquant cette activité endurante.

Inscription obligatoire afin de prévoir les bâtons. +33 3 88 57 03 00 Notre experte de marche nordique, Agnès, sera ravie de vous faire découvrir divers petits sentiers tout en pratiquant cette activité endurante.

Inscription obligatoire afin de prévoir les bâtons. Villé

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Villé Autres Lieu Villé Adresse Ville Villé lieuville Villé Departement Bas-Rhin

Villé Villé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville/

Printemps des Ambassadeurs : marche nordique Villé 2022-04-22 was last modified: by Printemps des Ambassadeurs : marche nordique Villé Villé 22 avril 2022 Bas-Rhin ville

Villé Bas-Rhin