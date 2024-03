Printemps, défilé dans la basse-cour – théâtre de marionnettes à fils – Théâtre Mariska Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, samedi 16 mars 2024.

Printemps, défilé dans la basse-cour – théâtre de marionnettes à fils – Théâtre Mariska Le printemps est revenu ! Samedi 16 mars, 14h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 5€

La nature se réveille peu à peu et sort de son long sommeil. La neige a fondu et l’herbe a remplacé le tapis feutré de la neige. Les couleurs reviennent peu à peu. Le vert frais de l’herbe et des jeunes feuilles sur les arbres, donnent au jardin un air joyeux.

C’est le moment pour Petit Jean de nous emmener dans une nouvelle aventure, fruit de son imagination débordante.

Le printemps est propice aux jeux alors place à la découverte de la nature !

Spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Mariska.

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France