Printemps de MINNA Route de Pélissanne Saint-Cannat, samedi 23 mars 2024.

Balade dans les vignes avec dégustation du primeur MINNA 2020 rouge.

Le domaine VILLA MINNA vous accueille le samedi 23 mars dans le cadre de Wine’Aixperience.

Au programme, balade dans les vignes (2 créneaux: 11h et 16h) et une dégustation de vin primeur MINNA rouge 2020, en plus de la dégustation des millésimes en cours, MINNA rouge 2019 et 2018 et MINNA blanc 2021. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 18:30:00

Route de Pélissanne CD 17

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@villaminna.fr

