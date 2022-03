Printemps de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray, 16 avril 2022, La Mothe-Saint-Héray.

Printemps de l'Orangerie

2022-04-16 – 2022-05-08

La Mothe-Saint-Héray

Du 16 avril au 8 mai à La Mothe Saint Héray

Un peintre et un sculpteur investissent la galerie de l’orangerie du XVIIe siècle:

– Le peintre haïtien Jonas Profil et ses tableaux naïfs et oniriques

– Le sculpteur mellois Jean-Marc Plumauzille et ses maisons en carton

Présence de l’association Amitié Echiré Haïti le samedi 7 mai

Exposition du 16 avril au 8 mai, du vendredi au dimanche et les jours fériés de 14h30 à 19h

Accès libre et gratuit.

Orangerie Allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray

