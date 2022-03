Printemps de l’environnement 2022 Plage Valentin 44740 Batz sur mer, 26 mars 2022, Batz sur mer.

Printemps de l’environnement 2022

du samedi 26 mars au samedi 21 mai à Plage Valentin 44740 Batz sur mer

Dans le cadre de trois rallyes pédestres, ouverts aux adhérents et au grand public, familles et enfants, il vous est proposé de cheminer le long du trait de côte en suivant une feuille de route, véritable carte aux trésors de la connaissance. Il s’agit au travers d’une démarche ludique de comprendre les enjeux environnementaux au regard du changement climatique, de l’évolution de la biodiversité, de l’accélération de l’érosion du littoral et des impacts liés à l’activité humaine. Ces sorties pédestres se dérouleront sur un circuit d’environ 3km pour une durée de 2H et seront animées par Fanny guide locale et animatrice nature. L’animation sera lancée autour d’un kamishibaï (petit théâtre japonais). **Trois rendez-vous sont proposés :** – au Pouliguen le 26 Mars 2022 à 9h45 – départ parking du Boulevard des Maures, face à l’allée Roch Bihen. Pour une arrivée au parking de la baie du Scall. – à Batz-sur-Mer le 30 avril 2022 à 9H45 – départ de la plage Valentin, vers Casse Caillou et retour en direction de la Dune de la Falaise. – au Croisic le 21 Mai 2022 à 9h45 – départ Port Lin en direction de Port Val. **Inscriptions et renseignements**** :** – www.decosenvironnement-cotesauvage.fr – 06 80 54 56 65 – 5€ de participation pour les non adhérents à l’association DECOS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

