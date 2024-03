Printemps de l’Égalité à l’INSA Rennes ! INSA Rennes, Bibliothèque Rennes, jeudi 23 mai 2024.

La mission Égalité de l’INSA Rennes vous propose un printemps de l’Égalité aux couleurs arc-en-ciel et en collaboration avec la Biblinsa et le club des INSAtisfaites. 21 mars – 23 mai 1



Du 2024-03-21 14:00 au 2024-05-23 17:00.

Comme un pont entre le 8 mars (Journée internationale des droits des femmes) et le mois des Fiertés LGBTQ+ en juin, en passant par le 17 mai (Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie), parlons ensemble d’égalité, de droits reproductifs, d’émancipation et d’inclusion pour rêver ensemble à un monde meilleur ! <3

> En savoir + : https://biblio.insa-rennes.fr/evenements/printemps-de-legalite/

INSA Rennes, Bibliothèque Allée de Beaulieu, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine