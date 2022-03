Printemps de l’Art Déco : Voyage dans le temps en famille Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Printemps de l’Art Déco : Voyage dans le temps en famille Tergnier, 27 avril 2022, Tergnier. Printemps de l’Art Déco : Voyage dans le temps en famille Tergnier

2022-04-27 – 2022-04-27

Tergnier Aisne Un véritable voyage dans le temps vous est proposé lors de cette animation jeune public où il vous faudra résoudre 13 énigmes sur les traces de l’Art Déco et de l’histoire de la commune. Rendez-vous le mercredi 27 avril à 14h00 et le mercredi 25 mai à 14h00 à la place Carnégie à Fargniers. À partir de 6 ans

Tergnier

