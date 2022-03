Printemps de l’Art Déco : Les explorateurs Art Déco Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Grâce à ton livret "Les explorateurs Art déco", pars à la découverte de la ville de Chauny et de ses trésors !

Si tu parviens à résoudre toutes les énigmes, nous te donnons rendez-vous à l'Office de tourisme du Coeur de Picard où une surprise t'attends jusqu'au 30 mai 2022. Livret disponible à l'Office de tourisme du Coeur de Picard situé Espace Lepetit, rue du port à Chauny.

Gratuit. Informations au 03 75 30 00 21 ou par mail accueil@coeurdepicard.com

Si tu parviens à résoudre toutes les énigmes, nous te donnons rendez-vous à l’Office de tourisme du Coeur de Picard où une surprise t’attends jusqu’au 30 mai 2022. Livret disponible à l’Office de tourisme du Coeur de Picard situé Espace Lepetit, rue du port à Chauny.

Cet évènement fait parti du Printemps de l'Art Déco.

