À partir du mois de mai, nous vous proposons de découvrir ses chefs-d’œuvre grâce à l’ouverture exceptionnelle des églises de Chauny (Notre-Dame), Coucy-le-Château, Coucy-la-Ville, Bichancourt et Blérancourt à l’aide du livret Circuit Mazetier disponible à l’Office de tourisme à partir du mois de mai jusqu’au mois de septembre. Gratuit. Informations auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou par mail accueil@coeurdepicard.com Cet évènement est organisé dans le cadre du Printemps de l’Art Déco. accueil@coeurdepicard.com +33 3 75 30 00 21 https://coeurdepicard.com/ Figure incontournable de la reconstruction des églises après la Première Guerre, Louis Mazetier a laissé durablement son empreinte dans la décoration de nombreux édifices religieux du territoire.

