Printemps de l'Art Déco : L'Art Déco dans les jeux vidéos

Chauny

Printemps de l'Art Déco : L'Art Déco dans les jeux vidéos Chauny

2022-04-30 14:00:00

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30

Chauny Aisne Beaucoup de concepteurs de jeux vidéos glissent des symboles Art déco dans les environnements et l’esthétique.

Venez découvrir ce mouvement artistique en jouant !

Différentes plateformes seront à votre disposition sous l’animation et l’œil avisé de Cédric De Ré de l’Association Crécysienne de jeux vidéos. Rendez-vous le samedi 30 avril à 14h00 à l’Espace Rabelais, situé 28 rue de la paix à Chauny. À partir de 12 ans

