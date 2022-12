Printemps de l’Art Déco Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Printemps de l’Art Déco Amiens, 31 mars 2023, Amiens . Printemps de l’Art Déco Amiens Somme

2023-03-31 – 2023-05-28 Amiens

Somme L’événement, désormais incontournable dans les Hauts-de-France, a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine Art déco de la région, par le biais d’une riche programmation autour de l’architecture, des savoir-faire ainsi que de l’art de vivre de l’entre-deux-guerres : visites, conférences, ateliers découvertes, concerts !

L’événement rassemble 13 territoires de la région se distinguant par leur patrimoine Art déco :

Albert-Pays du Coquelicot, Amiens Métropole, Arras Pays d’Artois, Béthune-Bruay, Boulogne-sur-Mer, le Cambrésis, le Douaisis, Lens-Liévin, le Pays Chaunois, Roubaix, Saint-Quentin, la Sambre-Avesnois, et Tourcoing. L’événement, désormais incontournable dans les Hauts-de-France, a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine Art déco de la région, par le biais d’une riche programmation autour de l’architecture, des savoir-faire ainsi que de l’art de vivre de l’entre-deux-guerres : visites, conférences, ateliers découvertes, concerts !

L’événement rassemble 13 territoires de la région se distinguant par leur patrimoine Art déco :

Albert-Pays du Coquelicot, Amiens Métropole, Arras Pays d’Artois, Béthune-Bruay, Boulogne-sur-Mer, le Cambrésis, le Douaisis, Lens-Liévin, le Pays Chaunois, Roubaix, Saint-Quentin, la Sambre-Avesnois, et Tourcoing. +33 3 22 22 58 90 http://www.printempsartdeco.fr/ Amiens

dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Amiens Somme Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Printemps de l’Art Déco Amiens 2023-03-31 was last modified: by Printemps de l’Art Déco Amiens Amiens 31 mars 2023 amiens Amiens, Somme Somme

Amiens Somme