Printemps de l’Art Déco Amiens, vendredi 5 avril 2024.

Printemps de l’Art Déco Amiens Somme

L’ART DÉCO SE DÉVOILE

Le Printemps de l’Art déco, c’est deux mois de programmation autour d’un patrimoine qui fait l’identité et la richesse des Hauts-de-France ! D’Amiens à Maubeuge, et de Lille à Chauny, toute la région se mobilise pour vivre avec vous l’effervescence des années 1920-1930… Découvrez le programme de l’évènement, les partenaires 2024, et préparez votre visite !0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-05-26

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

L’événement Printemps de l’Art Déco Amiens a été mis à jour le 2024-02-09 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS