Neuve-Maison Aisne Neuve-Maison 3 3 Randonnée a travers le bocage Thierachien

Deux parcours de 8 et 16 km ( ravitaillement 1/2 parcours pour le 16 km) Départ libre de 8h30 à 10h

Départ groupé 10h pour les joggers sur les 2 parcours

Ravitaillement sur les parcours / pot de l’amitié et tombola à la salle

Organisation : Association bien-être à Neuve-Maison +33 6 71 77 85 04 Randonnée a travers le bocage Thierachien

