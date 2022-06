Printemps de la petite enfance « Grandir ensemble » Saint-Léonard-de-Noblat, 11 juin 2022, Saint-Léonard-de-Noblat.

Printemps de la petite enfance « Grandir ensemble » centre ville Saint-Léonard-de-Noblat

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 17:30:00 17:30:00

centre ville 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Rdv de 10h à 17h30 à la Maison de la petite enfance. Gratuit. Ateliers sur réservation. Rens./résa. : 05 55 56 11 18 ou 05 55 56 21 58

Le Printemps de la Petite Enfance : Grandir ensemble !!!

En accès libre toute la journée SANS inscription

Le parcours de motricité pour les tout-petits

Sauter, grimper, glisser, apprendre à se concentrer, à faire tout seul comme les grands et avec Noémie pour vous accompagner dans toutes ces découvertes

Le tapis des bébés avec l’OASIS pour la famille

Eveiller ses sens en toute sécurité, chacun à son rythme, sous le regard bienveillant de Brigitte, accueillante en LAEP

Le coin lecture avec Lire & Faire Lire

S’évader, écouter, s’émerveiller devant les animations d’Agnès

SUR inscription jusqu’au 3 juin – Places limitées

Des ateliers pour les adultes

10h-12h : Le sommeil

10h-12h : « Les écrans et les enfants »

12h-14h : Les gestes de premiers secours

14h-16h : Les émotions

Des ateliers enfants-parents

10h-11h : La communication gestuelle

14h30-16h30 : Montessori

17H : SPECTACLE MUSICAL

avec Annclaud

Pour en savoir plus : au long de la journée

La communication gestuelle associée à la parole => « signes avec bébé » – Jennyfer Spriet

votre enfant de devenir acteur de sa communication, tout en diminuant ses frustrations.

L’atelier des émotions – Jennyfer Spriet

Pour comprendre comment fonctionne votre corps face aux émotions et la particularité de votre enfant.

Des clés pour faire face aux situations quotidiennes vous seront proposées.

« Les écrans et les enfants! » – Sylvie Francillout Lavergne

Quizz sur ce thème pour mieux comprendre la place des écrans dans la vie des enfants d’aujourd’hui.

Le sommeil, une question de santé publique – Marlène Jannot

Comprendre, accompagner et respecter les rythmes de l’enfant pour être au plus près de ses besoins et lui garantir les bases d’un sommeil de qualité tout au long de sa vie

» Secourir mon enfant » – Carole Requena

Atelier parents pour acquérir les bons reflexes lors d’accidents domestiques (saignement, étouffement, brûlure, chutes…)

Le coin Montessori – Catherine Hutchinson

Eveil des sens, autonomie et confiance en lui. L’enfant découvre, observe le monde qui l’entoure et apprend à son rythme.

La relation de travail entre parents employeurs et assistant maternel – Particulier Emploi

La relation de travail, la protection sociale (action sociale de l’IRCEM, droits à la prévoyance et retraite).

« L’alimentation » des jeunes enfants avec l’IREPS

Ce qu’il faut savoir sur l’équilibre nutritionnel, la diversification alimentaire et des conseils.

Deviens le champion de la brosse à dents – CPAM

Aide nos deux explorateurs à protéger les dents des bactéries et deviens un champion de la brosse à dents.

L’atelier réduire les polluants pour son enfant.. et la famille – Mutualité française

Qualité de l’air intérieur, puériculture, produits d’entretien, produits d’hygiène, alimentation ..

Rdv de 10h à 17h30 à la Maison de la petite enfance. Gratuit. Ateliers sur réservation. Rens./résa. : 05 55 56 11 18 ou 05 55 56 21 58

centre ville Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-05-27 par