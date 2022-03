PRINTEMPS DE LA MUSIQUE Nozay, 19 mars 2022, Nozay.

PRINTEMPS DE LA MUSIQUE Salle des Étangs 3 route de la base de loisirs Nozay

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle des Étangs 3 route de la base de loisirs

Nozay Loire-Atlantique Nozay

Laissez-vous bercer au rythme de la musique irish folk avec le groupe Swing in the Boudoir.

Restauration et bar sur place.

Tout public

Entrée gratuite

Informations auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie de Nozay

Soirée concert avec entrée gratuite

+33 2 40 79 79 79 https://www.nozay44.fr/

