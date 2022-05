Printemps de la marche nordique Luxeuil-les-Bains, 15 mai 2022, Luxeuil-les-Bains.

Printemps de la marche nordique Rue Léon Bourgeois Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue Léon Bourgeois Etang de la Poche

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

EUR 0 0 A l’étang de la Poche de 9h à 12h. Venez gratuitement découvrir la marche nordique. Cette journée est l’occasion idéale d’essayer cette activité dynamique, accessible à tous, qui allie en douceur endurance et renforcement musculaire.

Inscription gratuite avec prêt de bâtons.

2 parcours de 8 et 12 km en forêt du Banney.

Restauration possible sur réservation ( apéritif, paëlla, fromage, dessert, café) 12€.

b.gavoille52@orange.fr

A l’étang de la Poche de 9h à 12h. Venez gratuitement découvrir la marche nordique. Cette journée est l’occasion idéale d’essayer cette activité dynamique, accessible à tous, qui allie en douceur endurance et renforcement musculaire.

Inscription gratuite avec prêt de bâtons.

2 parcours de 8 et 12 km en forêt du Banney.

Restauration possible sur réservation ( apéritif, paëlla, fromage, dessert, café) 12€.

Rue Léon Bourgeois Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-22 par