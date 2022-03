Printemps de la diversité Alençon, 20 mars 2022, Alençon.

du dimanche 20 mars au vendredi 8 avril à Alençon

PRINTEMPS DE LA DIVERSITE 1ère édition ALENCON 26 mars au 8 avril 2022 Six associations et structures ( le Bureau Information Jeunesse de l’Orne, la Maison de l’Etudiant, la Ligue de l’enseignement de l’Orne, Fête d’Ici et d’Ailleurs, la Cimade, Réseau Education Sans Frontière) ont décidé de mener un travail en commun et de créer un événement annuel à Alençon pour lutter contre les discriminations et le racisme du 26 mars 2022 au 2 avril 2022 : « Le printemps de la diversité ». 25 associations alençonnaises propo-seront pendant la quinzaine ou un atelier ou une exposition ou un débat ou une autre activité en rapport avec la lutte contre les discriminations et le racisme. Tout cela fera l’objet d’une publication unique réunissant toutes les propositions, jour par jour. Le programme sera disponible sur le site de chaque association. *Associations : Accueil Collectif de Mineur.e.s (ACM) Robert Hée/Claude Varnier, Aides, Amnesty International, Artisans du monde, Bureau Information Jeunesse 61, La Cimade, Centre social La Croix-Mercier, Centre social Paul Gauguin, Collectif La Chapelmêle, L’Epide, La Ligue de l’enseignement de l’Orne, Le Gobelin farceur, Mouvement de la Paix comité alençonnais, Emmaüs, La Ligue des Droits de l’Homme, La Boîte aux lettres, Réseau Education Sans Frontière, La Maison de l’Etudiant, Le Planning Familial, Fête d’Ici et d’Ailleurs, Lire et faire lire 61, Rayon de soleil, La Régie des Quartiers, UFOLEP 61, Transtopie.

Diverses actions sur le secteurs alençonnais (expositions, films, débats, ateliers…)

Alençon 61000 Alençon Orne



