L’Ecole Municipale de Danse de Marly-la-Ville vous invite au **Printemps de la Danse, Rencontres chorégraphiques 2022**. Avec la participation de Misty Dance Theater, Jeune Ballet Jazz et Jeune Ballet Moderne de l’Institut de formation professionnelle Rick Odums, Compagnie 1formeLs, Incubateur créatif du Centre de formation Danse de Cergy, Projet chorégraphique Sophie Courtin, Projet chorégraphique Gabrielle D’Anthouard et des Classes Concours de l’Ecole Municipale de Danse de Marly-la-Ville. > Réservation au 01 34 31 37 60 Tarifs : 9 € / 5,50 € / 2,80 €

Printemps de la Danse, Rencontres chorégraphiques (2022) Espace Culturel Lucien Jean rue marcel petit 95670 Marly-la-Ville

