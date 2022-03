Printemps de la Danse Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer,Auditorium Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du samedi 19 mars au jeudi 7 avril

Entrez dans la danse ! Danses classique, contemporaine, jazz ainsi que le mime et la comédie musicale, un programme varié qui vous invitera à découvrir le travail des élèves de classes d’initiation jusqu’aux classes de perfectionnement. Cours sur scène, spectacles, ateliers, master class et une création originale intitulée “Hikma” par les grands élèves des classes de danse classique et de danse contemporaine vous feront voyager au cœur de la sagesse orientale. Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Bullion, danseur Étoile à l’Opéra de Paris, et de Pauline Verdusen, Sujet à l’Opéra de Paris. Voir le [Programme](https://www.seineouest.fr/vos-services/culture-et-sport/conservatoires/conservatoire-issy-vanves#printemps-de-la-danse-2022) détaillé, dates et horaires.

Entrée libre

Pour sa 4e édition du Printemps de la danse, le Conservatoire Issy-Vanves proposera de nombreuses représentations publiques du 19 mars au 7 avril inclus. LE rendez-vous printanier à ne pas manquer ! Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer,Auditorium 11-13 rue Danton 92130 Issy-les -Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

