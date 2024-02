PRINTEMPS DE LA DANSE 2024 Théâtre de Lunéville Lunéville, samedi 17 février 2024.

Samedi

Organisé par le Comité départemental de danse de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec l’association Amidanse

2 spectacles à 16h Regards chorégraphiques sélectifs de Meurthe-et-Moselle et à 19h soirée scène ouverte

Billetterie au Théâtre de Lunéville le samedi 17 février à partir de 14h ou billets en vente en ligne sur helloasso jusqu’au 16 février.

Prix des places un spectacle au choix 9 €, les deux spectacles 13 € et tarif réduit (- 18 ans et licenciés FFD) 6 € pour 1 spectacle, 10 € pour les 2.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

