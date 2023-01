Printemps de la Chanson – 17è édition Lonrai, 14 mars 2023, Lonrai .

Printemps de la Chanson – 17è édition

Hôtel du Département Lonrai Orne

2023-03-14 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-02 22:00:00 22:00:00

Lonrai

Orne

Mar. 14 – 20h30 – Rovski – LONRAI

Mer. 15 – 18 h – Manu Galure (J’ai dormi près d’un arbre) – BAZOCHES-AU-HOULME

Jeu. 16 – 20h30 – Fiers et tremblants (Marc Nammour et Loïc Lantoine) PASSAIS VILLAGES

Ven. 17 -20h – Barbara Pravi – ARGENTAN

Ven. 17 – 20h30 – La Grande Sophie – AUBE

Sam. 18 – 20h30 – Nerlov + MPL – CRULAI

Dim. 19 – 15h – Pierre Guénard – CARROUGES

Mar. 21 – 20h30 – Renan Luce avec Christophe Cravero – GACÉ

Jeu. 23 – 20h30 – chien noir – LA FERTÉ-MACÉ

Jeu. 23 – 19h – Jamais contents ! un spectacle carrément Souchon –

ARGENTAN

Ven. 24 – 20h30 – Jospeh kamel + Marie-Flore – FLERS

Sam. 25 – 20h30 – Alexis HK – MORTAGNE-AU-PERCHE

Dim. 26 – 17h – Kent – BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE

Mar. 28 – 20h30 – Oriane Lacaille – LE MÊLE-SUR-SARTHE

Mer. 29 – 11h et 17h – Olifan (le voyage fabuleux de Théophile) – L’AIGLE

Mer. 29 – 20h30 – Nicolas Jules – ESSAY

Jeu. 30 – 20h30 – Coline Rio – MESSEI

Jeu. 30 – 20h30 – Aloise Sauvage -(1re partie Simia) – ALENÇON

Ven. 31 – 20h30 – Marion Cousineau -LONGNY LES VILLAGES

Avril

Sam. 1 – 20h30 – Baptiste Ventadour – TOUROUVRE AU PERCHE

Dim. 2 – 15h – Violette Prévost – CARROUGES

Programme détaillé sur www.culture.orne.fr

Mar. 14 – 20h30 – Rovski – LONRAI

Mer. 15 – 18 h – Manu Galure (J’ai dormi près d’un arbre) – BAZOCHES-AU-HOULME

Jeu. 16 – 20h30 – Fiers et tremblants (Marc Nammour et Loïc Lantoine) PASSAIS VILLAGES

Ven. 17 -20h – Barbara Pravi – ARGENTAN

Ven. 17 – 20h30 – La Grande Sophie – AUBE

Sam. 18 – 20h30 – Nerlov + MPL – CRULAI

Dim. 19 – 15h – Pierre Guénard – CARROUGES

Mar. 21 – 20h30 – Renan Luce avec Christophe Cravero – GACÉ

Jeu. 23 – 20h30 – chien noir – LA FERTÉ-MACÉ

Jeu. 23 – 19h – Jamais contents ! un spectacle carrément Souchon –

ARGENTAN

Ven. 24 – 20h30 – Jospeh kamel + Marie-Flore – FLERS

Sam. 25 – 20h30 – Alexis HK – MORTAGNE-AU-PERCHE

Dim. 26 – 17h – Kent – BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE

Mar. 28 – 20h30 – Oriane Lacaille – LE MÊLE-SUR-SARTHE

Mer. 29 – 11h et 17h – Olifan (le voyage fabuleux de Théophile) – L’AIGLE

Mer. 29 – 20h30 – Nicolas Jules – ESSAY

Jeu. 30 – 20h30 – Coline Rio – MESSEI

Jeu. 30 – 20h30 – Aloise Sauvage -(1re partie Simia) – ALENÇON

Ven. 31 – 20h30 – Marion Cousineau -LONGNY LES VILLAGES

Avril

Sam. 1 – 20h30 – Baptiste Ventadour – TOUROUVRE AU PERCHE

Dim. 2 – 15h – Violette Prévost – CARROUGES

Programme détaillé sur www.culture.orne.fr

Lonrai

dernière mise à jour : 2023-01-12 par