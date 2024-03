Printemps de la biodiversité Observation nocturne d’insectes Rue des écoles Fanlac, lundi 6 mai 2024.

Venez participer à l’inventaire des papillons de nuit de la commune de Fanlac. Places limitées. Réservation obligatoire. Gratuit

Les papillons de nuit ou hétérocères constituent une part très importante et pourtant assez méconnue de la diversité d’insectes volants de nos régions. Leur importance au sein des écosystèmes, notamment pour certains comme pollinisateurs et/ou comme ressource alimentaire des chauves-souris, ou encore dans la culture humaine, fait de ces

animaux des cas d’étude fascinants et des ambassadeurs de choix du monde de la nuit. Par l’utilisation ponctuelle d’un piège lumineux attractif, l’association CISTUDE Nature vous propose de participer à l’inventaire des hétérocères d’un vallon particulièrement bien préservé et riche en biodiversité de la commune de Fanlac.

Places limitées, réservation obligatoire. EUR.

Rue des écoles Parking des écoles

Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@cc-vh.fr

