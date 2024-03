Printemps de la biodiversité Flore printanière des bois et falaises Parking de la Roque Saint Christophe Peyzac-le-Moustier, mercredi 10 avril 2024.

Découverte de la flore sauvage des environs du site emblématique de la Roque Saint-Christophe. Prévoir chaussures de marche. Places limitées. Réservation obligatoire.

Prévoir chaussures de marche, eau, et tenue adéquate.

Les falaises et les boisements de la vallée de la Vézère abritent une flore riche et originale. Cette sortie vous fera découvrir la flore sauvage des environs du site emblématique de la Roque Saint-Christophe. Elle sera l’occasion d’avoir un aperçu des espèces d’affinité montagnarde peuplant la vallée, telles l’Arabette des Alpes.

Petite marche à prévoir, en partie hors sentiers sur terrain pentu. Réservation obligatoire, places limitées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 16:00:00

Parking de la Roque Saint Christophe 2433 route de la Préhistoire

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@cc-vh.fr

