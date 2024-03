Printemps de la biodiversité Découverte des plantes sauvages lieu-dit Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère, samedi 6 avril 2024.

Balade de découverte de la biodiversité en milieu forestier. Prévoir tenue, chaussures adaptées, A partir de 12 ans. Places limitées. Réservation obligatoire.

Prévoir tenue et chaussures adaptées, carnet de note, panier ou sac en papier, ciseaux, petit bocal vide de 100 ml et loupe (optionnel).

Balade de découverte de la biodiversité en milieu forestier en compagnie de Nathalie Genthial (herbaliste formée à l’Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales). Reconnaissance des arbres et arbustes grâce à leurs bourgeons et présentation de leurs vertus.

Suivie d’un atelier de fabrication d’un remède en gemmothérapie à la salle des fêtes.

A partir de 12 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

lieu-dit Le bourg Place de l’église

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@cc-vh.fr

