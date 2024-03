Printemps de la biodiversité Ciné-débat « la théorie du boxeur » Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux, jeudi 21 mars 2024.

Printemps de la biodiversité Ciné-débat « la théorie du boxeur » Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux Dordogne

Nathanaël Coste enquête dans la vallée de la Drôme pour comprendre comment les agriculteurs s’adaptent

tout en questionnant notre résilience alimentaire.

Réaliste et porteur d’espoir, ce film nous invite à réfléchir ensemble à l’adaptation de nos pratiques agricoles

et alimentaires sur nos territoires et découvrir les solutions fondées sur la nature.

La projection sera suivie d’échanges avec des professionnels locaux autour des solutions qui existent en

Dordogne

• Florian BASSINI, technicien dynamique des sols et

approche systémique à Agrobio Périgord

• Angèle CAZANONA, animatrice territoriale à la

Chambre d’Agriculture

Réservation obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Place Bertrand de Born Cinéma Vox

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@cc-vh.fr

