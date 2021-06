Saint-Goazec Château de Trévarez - Maner Trevare Finistère, Saint Goazec Printemps de Châteauneuf… en été à Trévarez Château de Trévarez – Maner Trevare Saint-Goazec Catégories d’évènement: Finistère

Château de Trévarez – Maner Trevare, le dimanche 4 juillet à 10:30

10h30 : Rando chantée avec Kant a gan Départ de Pont ar Stank à Spézet Contact : 06 71 31 51 40 Gratuit 13h, 14h15 ou 15h30 (3 départs possibles) Parcours musical de 2h30 avec 6 mini-concerts Ifig ha Nanda Troadec Bourdonnay-Le Panse Les Frères Mahévas Talec/Suignard Ebrel/Le Buhé L’Haridon/Le Fur par groupes 200 personnes menés par les sonneurs Paillot/Pistien, Berthou/Pérennes et Nicolas/Guevel. Organisé par Amzer-Nevez ar C’hastell-Nevez.

Sur réservation. Balade gratuite. Tarif pour les 6 mini-concerts : 10 € (gratuit pour les chômeurs et les moins de 14 ans)

Rando chantée le matin et parcours musical de 2h30 avec 6 mini-concerts l’après-midi. Château de Trévarez – Maner Trevare Trevarez, 29520 Saint-Goazec Saint-Goazec Finistère

2021-07-04T10:30:00 2021-07-04T17:30:00

