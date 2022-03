Printemps de Carbon-Blanc du 2 au 3 avril et durant tout le mois d’avril Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

La première édition du Printemps de Carbon-Blanc se déroulera le week-end du 2 & 3 avril et aussi durant tout le mois d’avril ! La ville vous propose un nouvel événement sur la thématique du Printemps afin de mettre en lumière le “renouveau” apporté par cette saison avec des sujets tels que la préservation de la biodiversité, l’écologie, la sensibilisation au développement durable. [Téléchargez le programme complet en cliquant ici](https://www.carbon-blanc.fr/wp-content/uploads/2022/03/Programme-CB-Interne.pdf?fbclid=IwAR1HrQKb7IqyckQI_l3utqB62Bio3Z638LOY_rZG_y7odbyXqr_uR-3BadU) Printemps de Carbon-Blanc du 2 au 3 avril et durant tout le mois d’avril Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

