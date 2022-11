Printemps de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Ctes-d’Armor Bon Repos sur Blavet Le Printemps de Bon-Repos » A rebrousse-temps « . Le Printemps de Bon-Repos « A Rebrousse Temps » lance la saison historique en centre Bretagne. Durant toute une journée, différents stands s’installeront sur l’ensemble du domaine de Bon-Repos, tenus par des structures et associations historiques.

Diverses animations, démonstrations et présentations seront proposées.

De 10h à 18h. Entrée gratuite Org. Racines d’Argoat +33 2 96 24 90 75 Bon Repos sur Blavet

