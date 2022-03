Printemps de Bicêtre 2022 Faculté de Médecine Paris-Saclay, 2 avril 2022, Le Kremlin-Bicêtre.

Faculté de Médecine Paris-Saclay, le samedi 2 avril à 09:00

### Samedi 2 avril 2022 se tiendra la 16ème édition du Printemps de Bicêtre à la Faculté de médecine de l’Université Paris-Saclay. **Une trentaine de communications scientifiques faites par les enseignants-chercheurs de la Faculté de médecine Paris-Saclay sont proposés aux médecins généralistes et internes franciliens, au cours de cette journée.** Cette journée de formation continue à destination des médecins généralistes est organisée en quatre sessions de présentations parallèles et d’un temps d’échange. Le contenu des communications orales, proposée au cours de cette rencontre du Printemps de Bicêtre, est conforme aux données les plus récentes et validées dans chacune des disciplines médicales. Les informations présentées sont proches de l’exercice quotidien du médecin généraliste et immédiatement applicables. Cette réunion scientifique a pour objectif de permettre une réactualisation des connaissances médicales sur de nombreux sujets d’actualité, destinées aux médecins de ville et aux internes en médecine générale, par le relais de médecins de Groupement Hospitalier Universitaire Paris-Saclay (GHU Paris-Saclay). C’est aussi l’occasion pour les participants à cette journée de se rencontrer et de discuter sur des problématiques communes. [PROGRAMME du Printemps de Bicêtre 2022](https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2022-03/programme_du_printemps_de_bicetre_2022.pdf) ### Historique En 2005 commençait l’aventure du Printemps de Bicêtre. Sous l’impulsion du Doyen Bernard Charpentier, le Pr Serge Bobin alors co-Directeur du Département de Formation continue et le Pr Rissane Ourabah Directeur du Département de Médecine générale et co-Directeur du Département de Formation continue ont conçu cette journée de communications des enseignants de notre faculté, à destination des médecins généralistes et internes franciliens.

Gratuit

Communications scientifiques destinées aux médecins de ville et aux internes en médecine générale

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne



