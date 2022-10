Printemps d’automne saison 2 / « Revanche » · Photo Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Printemps d’automne saison 2 / « Revanche » · Photo Maison du geste et de l’image, 24 octobre 2022, Paris. Le vendredi 28 octobre 2022

de 10h00 à 19h30

Le jeudi 27 octobre 2022

de 14h00 à 18h00

Le mercredi 26 octobre 2022

de 10h00 à 18h00

Le mardi 25 octobre 2022

de 14h00 à 18h00

Le lundi 24 octobre 2022

de 13h00 à 18h00

. payant Tarif en fonction du quotient familial. Suivre lien d’inscription.

Atelier image pendant les vacances de la Toussaint, pour les 12/16 ans dans le cadre d’un vaste projet de création dédié à la jeunesse. Chaque groupe créera avec un artiste à partir du même texte : « Revanche » de Marjorie Fabre (éditions Koïnè) « C’est l’histoire de Tom qui ne supporte plus que des élèves imposent leur loi. Avec ses amis, il va s’unir à tous les malmenés, les mis de côté, les boucs émissaires pour que plus personne n’ait à subir. Le groupe Revanche est créé. » >> En savoir + sur « Printemps d’automne » << Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : http://www.mgi-paris.org/stages-vacances-toussaint-2021-theatre-photo-video-ados-de-12-a-16-ans-2022/ +33142363352 accueil.mgi@mgi-paris.org https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://bit.ly/3CYelH5

© Maison du geste et de l’image

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison du geste et de l'image Adresse 42 rue Saint-Denis Ville Paris lieuville Maison du geste et de l'image Paris Departement Paris

Maison du geste et de l'image Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Printemps d’automne saison 2 / « Revanche » · Photo Maison du geste et de l’image 2022-10-24 was last modified: by Printemps d’automne saison 2 / « Revanche » · Photo Maison du geste et de l’image Maison du geste et de l'image 24 octobre 2022 Maison du geste et de l’image Paris Paris

Paris Paris