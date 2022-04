PRINTEMPS DANS L’AIR Saint-Michel-Chef-Chef, 30 avril 2022, Saint-Michel-Chef-Chef.

PRINTEMPS DANS L’AIR Rue du Chevecier Derrière la place de l’Eglise et chez l’habitant Saint-Michel-Chef-Chef

Au programme :

Batucada : école de musique de Saint Brévin de 15h45 à 17h30, tout public

Qui va là ? : spectacle insolite avec le Théâtre d’Air Laval à 15h et 18h, à partir de 12 ans

Didgetzidoo : concert Kandidge à 19h30 et initiation de 16h30 à 17h15

Lecture : Jardin de la Médiathèque à 15h15 et à 16h45, jeune public

Histoire animée : et si on vous racontait une histoire? Départs à 15h et à 18h, tout public

Création Théâtrale : musique, danse et poésie “Le jardin des Roses” de Gulistan. Départ à 18h, tout public

Solo clown burlesque : “la méthode pat” avec Marion Joly. Départ à 16h15, tout public

Bar buvette et gourmandises tout au long de l’après-midi

L’association Transat et Paille à Son vous invite à déambulez derrière l’Eglise de Saint-Michel et chez l’habitant, afin de découvrir tout un programme de spectacles et concerts (réservation conseillée)

