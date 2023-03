Printemps d’Anast, 30 avril 2023, Val d'Anast . Printemps d’Anast terrain multisport de Campel Val d’Anast Ille-et-Vilaine

2023-04-30 09:00:00 – 2023-04-30 23:00:00

Ille-et-Vilaine Voitures anciennes,

Démonstration de chien de berger

Vide grenier

Concours de palet breton

Concert à 19h : the Swamp cats

Restauration sur place midi et soir

