PRINTEMPS CULTUREL • MJC Montbard, 26 avril 2022, Montbard.

PRINTEMPS CULTUREL • MJC MJC André Malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard

2022-04-26 09:30:00 – 2022-04-30 23:00:00 MJC André Malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Montbard Côte-d’Or Montbard

Voici le programme entièrement gratuit, éclectique et ludique que vous propose la MJC André Malraux dans le cadre de ce premier Printemps Culturel dédié à la CARNAVALCADE du 26 au 30 avril avec des ateliers pour enfants, ados, adultes et familles !

6 artistes et Cies / 5 jours d’ateliers gratuit pour les enfants, les jeunes et les familles.

– ATELIER « LE LIÈVRE ET LA TORTUE » avec Pascale IRAZABAL

Dès 6 ans / adultes/ familles

Du 26 au 27 avril : 9h30-12h /13h30-16h30

Pascale, animatrice arts plastiques, loisirs créatifs de la MJC, propose un atelier de construction de char « Le Lièvre et la Tortue ». Au programme : confection des décors en 3D, papier mâché, crépon.

– ATELIER COSTUME COLLECTIF “TER / TGV” avec Béatrice BAILET

Dès 12 ans / adultes

Du 27 au 29 avril : 9h30-12h / 13h30-16h30

Ta, taah, ta, da ! (Voix suave de la SNCF) Béatrice Bailet, artiste plasticienne à Habits d’Arlequin – et qui nous vient de Saint Nazaire -, et toute l’équipe de la MJC vous souhaitent la bienvenue à bord de cet atelier de fabrication d’un costume collectif. Créons un Train Economique et Ralenti ou un Tout’-tout’ Gaga Vroum, en nous intéressant à l’histoire du ferroviaire français à Montbard. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ.

– ATELIER « DES GROSSES TÊTES ! YESS ! » avec Bénédicte HAVET

Dès 8 ans / adultes / familles

Le 26 et le 28 avril (séance à la journée) : 9h30-12h / 13h30-16h30

Tout en carton et matériaux de récup. Cool, speed, jeune ou vieux, venez fabriquer avec Bénédicte, artiste sculpteur, une grosse tête à partir du carton de votre choix et monter à partir de là, les accessoires de votre déguisement ! Ainsi vous participerez joyeusement, anonymement et pleinement à la Carnavalcade.

– ATELIER COSTUME COLLECTIF « MANGE TERRE DE CARNAVAL » avec Cécile GACON et Caroline VILLEMIN

Dès 8 ans / adultes / familles

Du 28 au 30 avril : 13h30-16h30

Avec Cécile Gacon, costumière et metteuse en scène, actuellement en résidence longue au Château de Monthelon et sa complice, Caroline Villemin, costumière et plasticienne, membre de la Cie Titanos et du projet Pistacol et Mascarade, venez créer un immense et monstrueux ver de terre articulé, pour un costume collectif version dragon du nouvel an chinois !

– ATELIER DÉCORS GÉANTS « LES PILIERS DE MONTBARD » avec Florent DÉGÉ

Dès 12 ans / adultes

Les 29 et 30 avril : 9h30-12h / 13h30-16h30

« Pour résoudre son problème de tendon, Achille chaussa une tortue ». Pipistrelle de Trouillon 400 avant J-C.

Florent est artiste plasticien, membre du collectif qui gère le lieu d’art contemporain “Pauline Perplexe” à Arcueil. À partir de rebuts d’affiches publicitaires reprisées et démesurées, nous façonnerons des étuis aux platanes de la ville. Ils rythmeront le parcours comme une ligne de basse pour une carnavalcade endiablée. Nous interviendrons à la peinture et à la bombe pour créer des formes diffractées réagissant aux accidents des publicités recomposées. Des saccades visuelles comme pour rendre compte des impressions de paysages défilant qu’aurait pu avoir Achille sur son char.

– SOIRÉE MUSICALE / KARAOKÉ HOME MADE

Le 29 avril : dès 19h – Ouvert à tous.tes !

Are you ready to party tonight ? Yeah !

On commencera l’apéro en mode auberge espagnole par une programmation musicale éclectique de Sébastien DENOLF, alias SED ! Puis à 20h30 venez partager votre talent pour la chanson, vous égosiller, et mettre le feu à la MJC ! BAR asso ouvert !

– DÎNER-SPECTACLE “JAMAIS SEUL” par la compagnie du Rabot

Tous publics / Participation libre pour la Cie

Le 30 avril : 19h-22h30

« Jamais seul » est une galerie d’une cinquantaine de personnages « invisibles » tantôt abîmés et affaiblis, tantôt amoureux, optimistes et solidaires. Dans ce monde bouleversé, nous découvrons leurs destins, leurs rêves, leurs déceptions. Tous sont des êtres en marge d’une société en perpétuel mouvement, fragilisés par l’individualisme. Tous partagent une règle tacite : n’être jamais seul. »

– ATELIER CUISINE COLLECTIVE avec l’équipe de la MJC

Dès 14 ans

Le 30 avril : dès 16h

Au milieu du spectacle “Jamais seul”, un entracte est prévu ainsi qu’un petit repas. Dans cet atelier, bénévoles et salarié.es de la MJC travailleront de concert et en toute convivialité pour confectionner et offrir le dîner à nos convives. Vous voulez participer ? Inscrivez-vous!

– EXPOSITION ” LA VITESSE VUE PAR LES COLLÉGIEN.NE”

Du 26 au 30 avril aux horaires d’ouverture

Tout au long de ce premier printemps culturel, venez découvrir les dessins sur le thème de la vitesse, créés dans le cadre des ateliers Carnavalcade par les élèves du collège Louis Pasteur en 2020-2021 et accompagnés par Pascale Irazabal.

– DONS

Dès maintenant !

Pour les différents ateliers, nous recherchons des t-shirts noirs et t-shirts blancs, deux matelas en mousse, du tissu aux mètres. MERCI de votre aide !

Les enfants peuvent être accueillis de 9h à 17h les jours d’atelier.

N’hésitez pas à venir en famille.

Prévoir un pique-nique si vous restez manger le midi.

Renseignements et inscriptions :

03 80 92 12 31 / mjc.montbard@gmail.com

Adhésion MJC-EVS de 2 à 10€

mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/

MJC André Malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard

