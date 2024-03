PRINTEMPS CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE SAULCY ENVERT Saulcy-sur-Meurthe, dimanche 24 mars 2024.

PRINTEMPS CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE SAULCY ENVERT Saulcy-sur-Meurthe Vosges

Vendredi

Inauguration le jeudi 21 à 18h30.

Expositions visible les quatre jours Vincent Ganaye, Joëlle Henky, Sylviane Mathieu et Aurore Vincent.

Vendredi 22, concert « Victimes de l’Amour » à 17h30 ; conférence du Dr Françoise Hamman Prévenir ? Ou guérir ? Contribution des huiles essentielles pour une meilleure santé. à 18h30.

Samedi 23, déambulations et interventions spontanées de Raphaël “LamRamVie” -concert de Flora HEBRIGE à 16h00. -Projection du film “Secret Toxique” suivi d’un débat animé par Docteur BASTIEN Patrick et Mr FLECK Jean-François de Vosges Nature Environnement à 18h30.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 16:00:00

2 rue d’Anozel

Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est info@saulcyenvert.eu

L’événement PRINTEMPS CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE SAULCY ENVERT Saulcy-sur-Meurthe a été mis à jour le 2024-03-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES