Vosges Saulcy-sur-Meurthe Conférences dans le cadre du Printemps culturel et scientifique de Saulcy EnVert, avec exposition et spectacles. Samedi 18 à 16h : Atelier-conférence « Philosophie de vie », par Chris.

à 19h30 : « 5 secrets d’un bien-être durable », par Flora Hebrige. Dimanche 19 à 15h : « Se soigner sans polluer – Nettoyer sans détruire », avec Dr. Patrick Bastien.

à 19h30 : « L’eco-anxiété face à l’urgence écologique, nouvelle source de préjudice d’angoisse », avec Dr. Fariborz Livardjani. Samedi 25 à 14h : « Trame noire » par Jérôme Viry.

Entrée libre. info@saulcyenvert.eu +33 7 83 56 76 27

