Printemps carougeois 2024 Mairie de Carouge Genève, mercredi 24 avril 2024.

Printemps carougeois 2024 À travers des expositions, performances, concerts, spectacles et ateliers, le 59e Printemps carougeois propose d’explorer le thème des secrets avec art et manière. 24 avril – 5 mai Mairie de Carouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T18:30:00+02:00 – 2024-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T23:00:00+02:00

La 59e édition du festival pluridisciplinaire se tiendra du 24 avril au 5 mai.

Sa programmation plonge dans le monde des secrets.

Qu’il soit tenu ou révélé, de famille ou d’alcôve, d’enfant ou de polichinelle, bancaire ou d’État, le secret étend son mystère à tous les domaines de nos vies, intimes, professionnelles, présentes, passées et futures. Le secret titille. Il attise la curiosité, propice qu’il est à nourrir les envies de douces transgressions afin de parvenir à le percer. À travers des expositions, performances, concerts, spectacles et ateliers, le 59e Printemps carougeois propose d’explorer ce thème avec art et manière.

Le Printemps carougeois, des valeurs défendues depuis plus de 50 ans

La Ville de Carouge demeure fidèle à son objectif premier: promouvoir une culture pluridisciplinaire accessible à toutes et tous. Proximité, qualité et accessibilité sont ainsi les valeurs défendues depuis la création de ce festival.

Mairie de Carouge Place du Marché 14, 1227 Carouge Genève 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://printemps-carougeois.ch/ »}]

Ville de Carouge