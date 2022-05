Printemps carougeois 2022 Ville de Carouge Carouge Catégorie d’évènement: Carouge

Printemps carougeois 2022 Ville de Carouge, 13 mai 2022, Carouge. Printemps carougeois 2022

du vendredi 13 mai au dimanche 22 mai à Ville de Carouge

Cette année, le Printemps carougeois promet de nous mettre la tête dans les étoiles. Décollage immédiat ! Conquête de l’espace, fascination pour le cosmos et l’univers : le festival printanier de la cité sarde décline sa programmation autour d’un thème captivant, qui fait la part belle à la science et à l’imaginaire. Du 13 au 22 mai, le grand public est convié à l’émerveillement, la réflexion, la contemplation et l’interaction grâce aux spectacles, concerts, expositions et ateliers qui composent cette 57e édition. Informations complètes sur [[http://printemps-carougeois.ch/](http://printemps-carougeois.ch/)](http://printemps-carougeois.ch/)

De nombreux événements sont gratuits. Tarif réduit (enfants, AVS, étudiants, chômeurs, 20ans/20francs). Les personnes au bénéfice du Chéquier culture peuvent l’utiliser dans le cadre du Printemps Carougeois.

Du 13 au 22 mai, immersion au cœur du Cosmos grâce aux spectacles, concerts, ateliers, expositions et performances qui composent cette 57e édition du festival culturel de la Ville de Carouge. Ville de Carouge Place du Marché 14 Carouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T22:00:00;2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T23:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T23:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T23:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T23:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T23:00:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T23:00:00

Lieu Ville de Carouge Adresse Place du Marché 14 Ville Carouge

