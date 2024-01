PRINTEMPS BIRMAN : lecture et rencontre autour du livre et de l’exposition Médiathèque Edmond Rostand Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 17h00 à 18h00

.Public adultes. Jusqu’à 11 ans. gratuit

Printemps des poètes 2024 – En présence de trois artistes contributeurs de l’ouvrage collectif Printemps Birman : Yadanar Jewel, Mayco Naing et Nge Lay, de la traductrice Baby Shwe Piguet et d’Isabelle Ha Eav.

1er février 2021 : un coup d’État au Myanmar renverse le régime de Aung San Suu Kyi. L’armée prend le pouvoir et un mouvement de résistance civile déploie rapidement des actions. La junte réagit par la violence.

Selon une ONG locale, début novembre 2021, plus de 1250 civils ont été tués et près de 7300 personnes sont en détention. Des tueries de masse, de nombreux cas de torture, des viols, des exécutions extrajudiciaires ont été rapportés, alors que l’armée de la Junte birmane continue de commettre des atrocités à grande échelle.

UNE PUBLICATION URGENTE

« lls nous tirent des balles dans la tête,

mais ils ne savent pas que la révolution est dans le cœur »

Ces vers ont été écrits le poète Khet Thi, arrêté et assassiné le 9 mai 2021. Malgré tous les appels de la communauté internationale, la situation reste très critique. Printemps birman répond à cette urgence. Afin de donner la voix la plus large possible aux voix de la résistance,

Printemps birman présente des poèmes en version birmane, française et anglaise.

En plus des œuvres anonymes, cet ouvrage contient des poèmes de K Za Win, Nga Ba, Maung Day, Tun Lin Soe,Min Ko Naing, Khet Thi, Khayanpya Htet Lu, Min San Wai,Lynn Nway Ein et Thida Shania, ainsi que des photographies de Mayco Naing et de Yadanar Jewel.

La rencontre sera suivie du vernissage de l’exposition à 18H

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

