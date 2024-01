PRINTEMPS BIRMAN မြ န် န်မာ့ မာ့ မာ့နွေ နွေ နွေဦး ဦး Médiathèque Edmond Rostand Paris, samedi 2 mars 2024.

Du samedi 02 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 11 ans. gratuit

Printemps des poètes 2024 – Exposition collective de photographies et poèmes

Printemps Birman présente 14 poètes birmans et rohingyas et 6 photographes, tous exilés, emprisonnés ou assassinés par les militaires depuis le coup d’État de février 2021. Leurs œuvres sont des témoignages traversés d’étonnement, de colère et de détermination.

Le livre d’où est tiré la présente exposition est préfacé par la romancière Wendy Law-Yone et dirigé par Mayco Naing et Isabelle Ha Eav, cet ouvrage entend donner voix aux poètes et photographes qui participent ou ont participé au mouvement de résistance civile connu comme «Myanmar Spring», sévèrement réprimé par la Junte au pouvoir.

Le contexte :

1er février 2021 : un coup d’État au Myanmar renverse le régime de Aung San Suu Kyi. L’armée prend le pouvoir et un mouvement de résistance civile déploie rapidement des actions. La junte réagit par la violence. Selon une ONG locale, début novembre 2021, plus de 1250 civils ont été tués et près de 7300 personnes sont en détention. Des tueries de masse, de nombreux cas de torture, des viols, des exécutions extrajudiciaires ont été rapportés, alors que l’armée de la Junte birmane continue de commettre des atrocités à grande échelle.

La révolution du Printemps birman :

Un an de répression n’a pas réussi à mettre à bas les espoirs de liberté en Birmanie. Les manifestations en réaction au coup d’État du 1er février 2021, et auxquelles les militaires ont répondu par la violence, se sont changées en guérilla aux quatre coins du pays. Un an qui a vu fleurir des voix de résistance, leurs auteurs parfois aussitôt fauchés par le régime.

« Vas-y mon ami, pars !

Nous devons rester encore

Pour soigner autant que nous pouvons

Des blessures de ce monde

Où les étoiles sont déchues

Les unes après les autres.«

Une rencontre et une lecture de poèmes auront lieu le samedi 16 mars à 17H en présence d’artistes de l’exposition, suivies du vernissage.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Contact : +33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

Anonyme