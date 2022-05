Printemps Bio Lignac, 19 juin 2022, Lignac.

Printemps Bio Lignac

2022-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00

Lignac Indre Lignac

Ferme ouverte et inauguration du fournil. Démonstration en continu de la fabrication de la farine et du pain 100% bio et local par un paysan boulanger.

Mettons du bio dans nos assiettes! Portes ouvertes dans le cadre de printemps bio organisé par Bio Centre.

lc215c@orange.fr +33 2 54 25 79 83

dernière mise à jour : 2022-05-15 par