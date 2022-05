Printemps Bio Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

Printemps Bio Le Blanc, 21 juin 2022, Le Blanc. Printemps Bio Le Blanc

2022-06-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-21 18:00:00 18:00:00

Le Blanc Indre Le Blanc Le magasin bio Gaya vous accueille pour un marché, dégustations …. Mettons du bio dans nos assiettes! Portes ouvertes dans le cadre de printemps bio organisé par Bio Centre. Marché fermier, dégustation rando. +33 7 85 73 01 25 Le magasin bio Gaya vous accueille pour un marché, dégustations …. Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Ville Le Blanc lieuville Le Blanc Departement Indre

Le Blanc Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc/

Printemps Bio Le Blanc 2022-06-21 was last modified: by Printemps Bio Le Blanc Le Blanc 21 juin 2022 Indre Le Blanc

Le Blanc Indre