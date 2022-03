Printemps BIO à la ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges, 17 juin 2022, Nuits-Saint-Georges.

Printemps BIO à la ferme Fruirouge Ferme Fruirouge 2, place de l’Eglise Nuits-Saint-Georges

2022-06-17 – 2022-06-19 Ferme Fruirouge 2, place de l’Eglise

Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Printemps BIO à la ferme Fruirouge© du 17 au 19 juin 2022

Edition spéciale Printemps BIO : temps fort national d’information et de valorisation de l’Agriculture Biologique et de ses produits.

La 23ème édition du Printemps BIO s’inscrira dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture.

Nous pensons qu’en tant qu’acteur de la filière et professionnel de l’Agriculture Biologique nous avons plus que jamais un rôle d’information à jouer auprès du grand public, c’est pourquoi nous organiserons l’animation de notre magasin de vente à la ferme avec des visites et dégustations commentées, soyez les bienvenus ! Vive la Bio en Bourgogne !!!

ferme@fruirouge.fr +33 3 80 62 36 25 http://www.fruirouge.fr/

Ferme Fruirouge 2, place de l’Eglise Nuits-Saint-Georges

