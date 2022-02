Printemps au restaurant Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-le-Vieux

Printemps au restaurant Saint-Jean-le-Vieux, 28 mars 2022, Saint-Jean-le-Vieux. Printemps au restaurant Restaurtant Choko Ona Le Bourg Saint-Jean-le-Vieux

2022-03-28 – 2022-04-03 Restaurtant Choko Ona Le Bourg

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Menu déjeuner : mise en bouche de bienvenue, fricassée crémière de champignons des bois à la ventrêche servie en taloa, 1/2 coquelet snacké à la moutarde-beignets de fleurs de courgettes, gourmandise de chocolat au pralin fait maison-sorbet poire-coulis de framboise. Fermé jeudi midi, le soir : lundi, mardi, mercredi. Menu déjeuner : mise en bouche de bienvenue, fricassée crémière de champignons des bois à la ventrêche servie en taloa, 1/2 coquelet snacké à la moutarde-beignets de fleurs de courgettes, gourmandise de chocolat au pralin fait maison-sorbet poire-coulis de framboise. Fermé jeudi midi, le soir : lundi, mardi, mercredi. +33 5 59 37 13 67 Menu déjeuner : mise en bouche de bienvenue, fricassée crémière de champignons des bois à la ventrêche servie en taloa, 1/2 coquelet snacké à la moutarde-beignets de fleurs de courgettes, gourmandise de chocolat au pralin fait maison-sorbet poire-coulis de framboise. Fermé jeudi midi, le soir : lundi, mardi, mercredi. OTPB

Restaurtant Choko Ona Le Bourg Saint-Jean-le-Vieux

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-le-Vieux Autres Lieu Saint-Jean-le-Vieux Adresse Restaurtant Choko Ona Le Bourg Ville Saint-Jean-le-Vieux lieuville Restaurtant Choko Ona Le Bourg Saint-Jean-le-Vieux Departement Pyrénées-Atlantiques

Printemps au restaurant Saint-Jean-le-Vieux 2022-03-28 was last modified: by Printemps au restaurant Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux 28 mars 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-le-Vieux

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques