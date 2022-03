PRINTEMPS AU PAYS DE MAX ROUQUETTE Vendémian, 22 mai 2022, Vendémian.

PRINTEMPS AU PAYS DE MAX ROUQUETTE Vendémian

2022-05-22 – 2022-05-22

Vendémian Hérault Vendémian

J’ai créé et je développe depuis 2008 Le Rocher des fées, projet agricole atypique à taille humaine où nous récoltons essentiellement les fruits de nos 2 000 oliviers. En cours de labellisation Vignobles & Découvertes et certifiée à Haute valeur environnementale, mon exploitation va de la culture à la vente, en passant par la transformation des produits, notamment avec notre moulin à huile. Nous vendons nos huiles, pâtes d’olives et tapenades (qu’il est possible de commander en ligne) sur place et au sein de la boutique de producteurs de Clermont l’Hérault. Pour proposer une offre agrotouristique, nous avons créé un lieu dédié à l’accueil de groupes et de journées thématiques telles que “Le printemps au pays de Max Rouquette” qui aura lieu le 22 mai et sensibilisera à la culture occitane par des animations et spectacles dans une ambiance festive, ludique et gourmande. La communauté de communes a soutenu cette démarche en nous octroyant une aide à l’immobilier d’entreprise. Ce soutien à la fois moral et financier est bienvenu

+33 6 62 60 07 91 https://www.lerocherdesfees.fr/

