Printemps au Jardin-Foire aux plantes Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Lieu-dit Roc'h Hievec Roscoff Finistère

2023-04-02 – 2023-04-02

Marché de producteurs proposant une grande diversité de plantes d'ici et d'ailleurs au Jardin Exotique & Botanique de Roscoff. La 6 ème édition de "Printemps au jardin" regroupera une vingtaine d'exposants, producteurs de plantes, allant de la production de plantes médicinales, des succulentes, à des plantes rares sous nos climats. Des artisans du jardin seront présents pour agrémenter les plantations de mobilier ou de décorations artisanales. § Entrée Libre sur la foire aux plantes. § Parkings gratuits à proximité. (port du Bloscon et stade de foot). Visite du jardin Exotique & Botanique de Roscoff au tarif réduit de 5€.

